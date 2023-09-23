Глава заксобрания Санкт-Петербурга открыл в Мумбаи фотовыставку о городе

В открытии экспозиции также участвовали глава фракции "Единая Россия" в заксобрании Павел Крупник, генеральный консул России в Мумбаи Алексей Суровцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сентября. /ТАСС/. Более 30 работ представлены на фотовыставке, посвященной Санкт-Петербургу, которая открылась в Русском доме в мегаполисе Мумбаи. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор Русского дома в экономической столице Индии Елена Ремизова, экспозицию открыл председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

"Выставка, предоставленная заксобранием Санкт-Петербурга, рассказывает о Северной столице России. На фотографиях представлены виды города, его исторических памятников, улиц, проспектов в разное время года", - объяснила Ремизова.

Она отметила, что в открытии экспозиции также участвовали глава фракции "Единая Россия" в заксобрании Петербурга Павел Крупник, генеральный консул России в Мумбаи Алексей Суровцев. В рамках мероприятия прошла встреча со студентами и преподавателями Мумбайского университета, в которой приняли участие более 60 человек. Бельский рассказал о работе петербургского парламента, ответил на множество вопросов.

"Рассказ о деятельности Законодательного собрания вызвал живой интерес, каждый студент стремился воспользоваться случаем и задать свой вопрос председателю. Студентов, конечно, особенно интересовала работа городского парламента с молодежью. Бельский рассказал, что в Петербурге уже несколько лет существует Молодежный парламент, имеющий статус совещательного органа. Словом, беседа получилась долгой и интересной", - указала собеседница агентства.

Делегация Законодательного собрания Санкт-Петербурга ранее провела встречу в Законодательной Ассамблее штата Махараштра (столицей которого является Мумбаи) со спикером Рахулом Нарвекаром и его заместительницей Ниламой Горхе. В сентябре прошлого года Нарвекар посещал Санкт-Петербург, где встретился с руководством города и заксобрания. В 2022 году Санкт-Петербург и Мумбаи отметили 55-летие установления побратимских отношений. В процессе согласования находится текст Меморандума о взаимопонимании между двумя парламентами.