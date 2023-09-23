В ДНР сообщили о повреждении 15% частных жилых домов с 2014 года

По словам зампреда правительства республики Дмитрия Бердникова, на строительство новых и ремонт поврежденных домов из федерального бюджета в 2023 году выделено 4,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 72 тыс. индивидуальных жилых домов повреждены в Донецкой Народной Республике (ДНР), из них почти 9 тыс. не подлежат восстановлению. На строительство новых и ремонт поврежденных домов из федерального бюджета в 2023 году выделено 4,5 млрд рублей, сообщил зампред правительства ДНР Дмитрий Бердников на форуме "Пространственное развитие и демография в России" в Новосибирске.

"В республике числятся порядка 475 тыс. индивидуальных жилых домов, из них общее число поврежденных с 13 апреля 2014 года составляет более 72 тыс. В том числе почти 9 тыс. домов полностью разрушены и не подлежат восстановлению. 17,5 тыс. индивидуальных жилых домов восстановлены, и на сегодняшний день поврежденными остаются 55,1 тыс. домов", - сказал Бердников.

Он добавил, что свыше половины поврежденных домов находятся в Мариуполе - 39,4 тыс., из них 6 тыс. не подлежат восстановлению. В Донецке повреждены 17 тыс. домов, из них 1 тыс. разрушены. При этом из-за боевых действий цифры корректируются почти каждый день.

Бердников добавил, что в регионе в этом году планируется восстановить 4,1 тыс. домов общей площадью 316 тыс. кв. м. "На сегодняшний день на территории республики восстановлены 2,4 тыс. домов общей площадью 188 тыс. кв. м. Это превышает установленный целевой показатель в 136 тыс. кв. м", - добавил Бердников.

При этом из федерального бюджета на восстановление частично разрушенных домов в 2023 году доведено почти 2 млрд рублей, полностью разрушенных - 2,5 млрд рублей.