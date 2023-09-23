В клубе "Валдай" прокомментировали санкции Канады

По словам директора по научной работе "Валдая" Федора Лукьянова, рестрикции не повлияют на деятельность клуба

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Введение Канадой санкций против международного дискуссионного клуба "Валдай" никак не повлияет на его деятельность. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор по научной работе фонда развития и поддержки "Валдая", политолог Федор Лукьянов.

"Нет, никак не повлияет, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Для наших канадских коллег, которые у нас бывают, ситуация несколько осложняется, это их решение, продолжать взаимодействие или нет. Мы хорошо понимаем. Но в остальном какая разница?"

Комментируя персональные санкции против себя, Лукьянов иронично заметил: "Я в Канаде никогда не был и чего уж начинать?"

Политолог не считает, что введение санкций как-либо связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Канаду. "Это никак не связано, я думаю. Введение санкций такого рода - рутинный процесс, делается это регулярно", - сказал Лукьянов.

Ранее правительство Канады внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. В их числе клуб "Валдай" и Лукьянов.