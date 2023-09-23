Кабмин учредил персональные стипендии за достижения в области лазерной физики

Годовую стипендию в размере 20 тыс. рублей ежемесячно будут получать пять аспирантов-очников Физического института имени П. Н. Лебедева

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ учредило стипендию имени физика Н. Г. Басова за успехи и достижения в области лазерной физики. Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правительства.

"Годовую стипендию в размере 20 тыс. рублей ежемесячно будут получать пять аспирантов-очников Физического института имени П. Н. Лебедева, где Басов проработал более 50 лет. Стипендиатов будут отбирать на конкурсной основе. Главный критерий отбора - успехи и достижения претендентов в области лазерной физики", - говорится в сообщении.

Кандидатов на получение стипендии будет выдвигать ученый совет института. В конкурсную комиссию помимо сотрудников и преподавателей войдут представители Минобрнауки России.

Первое присуждение стипендий пройдет в ноябре 2023 года. Их выплаты будут финансироваться в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".