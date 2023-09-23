Депутаты Госдумы обсудят оказание медицинской и социальной помощи участникам СВО

По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, важно сделать все, чтобы солдаты и офицеры были обеспечены всем необходимым

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы проведут совещание по теме оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО) с целью достижения поставленных президентом РФ поручений, данных в ходе посещения центра "Возвращение" и фонда "Защитники Отечества". Об этом сообщил журналистам председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"На следующей неделе состоится совещание с депутатами Государственной думы по вопросам оказания помощи участникам СВО с целью достижения поставленных Владимиром Владимировичем Путиным задач", - сказал Володин.

По его словам, важно сделать все, чтобы солдаты и офицеры были обеспечены всем необходимым, а "бюрократия и несогласованность на межведомственном уровне не должны мешать этому". "Такое поручение дал президент. Это касается получения технических средств реабилитации, оказания медицинской, социальной и иной помощи", - отметил председатель Госдумы.

Он добавил, что решением этих вопросов депутаты займутся в приоритетном порядке.

Кроме того, Володин поручил депутату Адальби Шхагошеву подготовить обсуждение вопроса с представителями ветеранских, общественных организаций и фонда "Защитники Отечества".

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета заявил, что необходимо делать все возможное, чтобы герои СВО чувствовали поддержку. "Нужно делать все возможное, чтобы наших героев - в полном смысле, это герои, ребята, которые на передовой воюют, - чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи, там молодых людей очень много", - сказал он.