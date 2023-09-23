23 сентября, 08:26

Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения с Киргизией о совместных школах

В правительстве отметили, что в ближайшие годы Россия планирует построить во всех районах Киргизии девять школ, где будут учиться свыше 11 тыс. детей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации соглашения с Киргизией, предусматривающего создание совместных школ с обучением на русском языке. Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, сообщается на сайте кабмина.

"В соглашении закрепляются условия и порядок создания в Киргизской Республике совместных общеобразовательных организаций с обучением по российским стандартам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие годы Россия планирует построить во всех районах Киргизии девять школ, где будут учиться свыше 11 тыс. детей.

Каждое образовательное учреждение будет рассчитано более чем на 1,2 тыс. мест и оснащено необходимой инфраструктурой, включая спортивную, и обеспечено современными учебниками и пособиями. Соглашение после его ратификации станет правовой основой для обеспечения работы школ. 

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