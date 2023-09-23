Кириенко оценил качество обновленных дорог Херсонской области

Оно заметно улучшилось благодаря ремонту и теперь превосходит качество трасс на севере Крыма, отметил первый замглавы администрации президента РФ

ГЕНИЧЕСК, 23 сентября. /ТАСС/. Качество дорог Херсонской области за год после воссоединения с Россией заметно улучшилось благодаря ремонту и теперь превосходит качество трасс на севере Крыма, отметил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, принявший в субботу участие в церемонии вступления в должность губернатора области.

"Надо сегодня воспользоваться возможностью, чтобы максимально развить инфраструктуру Геническа, Скадовска, всей левобережной части [Херсонской области]. Вы видите, какое здесь масштабное строительство. <…> Когда на машине выезжаешь из Крыма в Херсонскую область, в общем понимаешь, что ты приехал в настоящий развитый, успешный регион, потому что качество дороги при пересечении границы меняется кардинально и явно не в пользу северных дорог Крыма, хотя там тоже ведется огромная работа", - сказал Кириенко со сцены.

Он отметил, что это только начало, впереди большая работа. "Решением президента утверждена большая программа долгосрочного развития всех четырех освобожденных регионов. И средства, которые выделяются <…>, измеряются триллионами рублей. Абсолютно беспрецедентная программа и очень большая, амбициозная, ответственная задача для каждого. Здесь не получится поделиться на представителей муниципальной, региональной, федеральной власти. Как и все, что удалось сделать за эти полтора года, это задача, которая требует полного ответственного включения всех без исключения участников", - добавил Кириенко.