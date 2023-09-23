Путин направил приветствие участникам и гостям благотворительного матча по баскетболу

Президент назвал доброй традицией участие в таком матче известных людей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам 11-го благотворительного матча по баскетболу. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что эта замечательная инициатива, реализуемая фондом "Шаг вместе", неизменно пользуется широкой общественной поддержкой, объединяет своими задачами энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей. По доброй традиции в нынешнем матче, проходящем под девизом "Движение вверх", участвуют известные спортсмены, представители государственных и бизнес-структур, средств массовой информации и творческих организаций. И конечно, главные гости мероприятия - мальчишки и девчонки из многих регионов страны, в том числе из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность, что интересные встречи, богатая спортивная, культурная, познавательная программа, увлекательные теплоходные экскурсии оставят в памяти ребят яркие, неизгладимые впечатления. Президент страны также пожелал всего наилучшего участникам, гостям и организаторам турнира.