23 сентября, 09:33

В Москве умер основатель благотворительного фонда "Добродетель" Юрий Косов

Точная причина смерти и ее обстоятельства устанавливаются

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Основатель благотворительного фонда "Добродетель" Юрий Косов умер в Москве, его тело нашли в раздевалке на полу после концерта Игоря Саруханова. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел накануне вечером на Новинском бульваре. В раздевалке в отеле, где прошел квартирник рок-певца Игоря Саруханова, на полу без сознания был найден Юрий Косов. Приехавшие на место врачи не смогли его реанимировать и констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, 62-летнему Косову стало плохо, он упал, ударился и умер. Точная причина смерти и ее обстоятельства устанавливаются.

Юрий Косов - писатель, лайф-коуч и основатель благотворительного фонда "Добродетель", который занимается поддержкой социальных проектов, способствующих раскрытию детских талантов. 

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