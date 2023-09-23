Жители Краснодара отправят 2 тыс. открыток в честь юбилея города

Отправить открытку, поставив самостоятельно оттиск специального почтового штемпеля с переводной датой, можно будет в пункте посткроссинга

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Почта России выпустила 2 тыс. лимитированных открыток с изображением главных местных достопримечательностей Краснодара, который отмечает 230-летие со дня основания, жители города смогут бесплатно отправить их в любую точку страны, сообщили ТАСС в пресс-службе УФПС Краснодарского края АО "Почта России".

"В этот знаменательный для Краснодара день мы дарим жителям и гостям города возможность отправить весточку родным, близким, друзьям, поделиться с ними своими впечатлениями о празднике, позитивными эмоциями и настроением. Почта России доставит 2 тыс. открыток бесплатно в любую точку страны, а наши сотрудники помогут всем желающим правильно заполнить адресные строки", - привели в пресс-службе слова директора УФПС Краснодарского края Почты России Елена Бабак.

В пресс-службе добавили, что отправить открытку, поставив самостоятельно оттиск специального почтового штемпеля с переводной датой, можно будет в пункте посткроссинга в субботу с 16:00 до 21:00 мск на пешеходной зоне по ул. им. Чапаева.

Утром в субботу в честь праздника в центре города состоялся мотопробег с участием ретротехники, мотоциклов времен Второй мировой, советского автопрома. Колонна проследовала до главной площади города, где торжественно был поднят флаг Краснодара. В колонне проехал ретроэкземпляр мотоцикл WLA 42. Мотоцикл был на вооружении советских войск до 1956 года и считается самым массовым мотоциклом Второй мировой войны.

В честь юбилейной даты власти подготовили насыщенную программу на выходные. Жители и гости кубанской столицы смогут посетить фестиваль танцев, юмора, концерты творческих коллективов, спортивные соревнования, мотопробеги. Программу первого праздничного дня завершит кавер-фестиваль с выступлением музыкальных групп на площадке Кубанского государственного технологического университета в субботу в 18:00 мск.