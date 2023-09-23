В Бурятии прогнозируются мокрый снег и усиление ветра

Непогода ожидается с 24 сентября

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Бурятии в ближайшие дни. По южному берегу Байкала выпадет мокрый снег, сообщили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Влияние циклона приведет к понижению дневных температур на 4-8 градусов. 24 сентября на большей части республики ожидаются дожди. 25 сентября - по юго-западу и южному Прибайкалью - мокрый снег. 26 сентября дожди сохранятся, на юге региона и в горах - с мокрым снегом", - сообщили в ведомстве.

В последние дни в Бурятии сохранялась сухая солнечная погода, воздух прогревался до 20 градусов Цельсия.