Власти Азербайджана отправили в Карабах две автоцистерны с топливом

В Баку ранее сообщали, что горюче-смазочные материалы направят, в первую очередь, для детских садов, скорой помощи и пожарной службы

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана отправили топливо в Ханкенди (Степанакерт). Об этом сообщило государственное информагентство АзерТАдж.

По его данным, две автоцистерны компании SOCAR - с бензином и с дизельным топливом - выехали в субботу из Агдама в Ханкенди.

Ранее администрация президента Азербайджана сообщила, что по просьбе представителей армянского населения Карабаха, с которой они 21 сентября обратились к руководству Азербайджана на встрече в Евлахе, будет обеспечена отправка горюче-смазочных материалов, в первую очередь для детских садов, скорой помощи и пожарной службы.

В администрации главы государства также проинформировали о создании рабочей группы для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных проблем в Карабахе, которую возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.