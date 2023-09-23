В Мелитополе открылся исторический парк "Россия - моя история"

Мультимедийный парк разместился на улице Дзержинского

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" открылся в городе Мелитополе Запорожской области, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио губернатора региона Евгений Балицкий, глава регионального политсовета партии "Единая Россия" Галина Данильченко.

"[Открытие произошло] благодаря президенту РФ Владимиру Владимировичу [Путину], который пристально следит за тем, что происходит у нас, не только в зоне спецоперации, но и как развивается наша молодежь, как работают наши предприятия, как развивается вся промышленность, сельское хозяйство, как живут люди. Хотел бы сказать отдельные слова благодарности Сергею Владиленовичу [Кириенко], потому что по его инициативе это было создано", - сказал Балицкий.

Мультимедийный парк разместился на улице Дзержинского в Мелитополе.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране. География его площадок простирается через всю страну. История создания мультимедийных парков началась в 2013 году, когда в рамках празднования 400-летия со дня основания династии Романовых подготовили первую временную интерактивную выставку. В экспозициях парка показано более 1 000 лет истории России.