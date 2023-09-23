В Приморье защитники тигра получили госнаграды

Церемония прошла на Приморской сцене Мариинского театра

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко вручил государственные награды сотрудникам природоохранных учреждений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе центра, награждение и торжественный прием в честь Дня тигра прошли на Приморской сцене Мариинского театра.

"Хотел бы поблагодарить инспекторов охотнадзора и особо охраняемых природных территорий, сотрудников правоохранительных органов, работников центров реабилитации диких животных, ученых и исследователей", - цитирует Чуйченко пресс-служба.

Орден "За заслуги перед Отечеством II степени" министр вручил действительному государственному советнику 3 класса Ирине Фоминых. Орден Почета получил директор ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л. Г. Капланова и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев. Почетную грамоту президента РФ получил старший менеджер природоохранных проектов по Хабаровскому краю АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" Андрей Долин.

"Незаконная охота угрожает амурскому тигру как напрямую, так и косвенно в тех случаях, когда истребляется кормовая база редкого хищника. Угрозу представляют и связанные с браконьерством преступления: незаконный оборот оружия и боеприпасов, контрабанда особо ценных диких животных. Внесенные в Уголовный кодекс изменения, усилия правоохранительных органов, охотнадзора и центра "Амурский тигр" позволили заметно снизить уровень браконьерства. По экспертным оценкам, еще 10 лет назад ежегодно от рук браконьеров погибало по 50-70 тигров. Сейчас эта цифра составляет 10-15 особей", - сказал министр в выступлении.

24 сентября во Владивостоке вновь отметят День тигра. Этот экологический праздник отмечают в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Свою деятельность центр ведет без бюджетного финансирования при спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр оказывает помощь организациям, охраняющим амурского тигра, самого крупного в мире. Он занесен в международную Красную книгу.