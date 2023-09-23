В Чечне заявили, что главу о репрессированных народах в учебнике истории доработают

По словам спикера парламента региона Магомеда Даудова, Владимир Мединский выразил готовность заняться этим разделом

ТАСС, 23 сентября. Рабочая группа из руководителей регионов России, народы которых были репрессированы в советское время, займется доработкой соответствующей главы в обновленном учебнике истории для 10-11 классов, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

"Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Даудова, один из авторов учебника Владимир Мединский выразил готовность доработать раздел, посвященный репрессированным в советский период народам. Спикер регионального парламента также отметил, что "соответствующие поручения" дал начальник управления по внутренней политике Администрации президента РФ Андрей Ярин, а глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов проявил "решительную позицию" в этом вопросе.

ТАСС запросил комментарии Минпросвещения РФ, Владимира Мединского и Российского военного исторического общества.

Об учебнике

Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: История России и Всеобщая история для 10-х классов, а также История России и Всеобщая история для 11-х классов. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Книги для 10-х классов охватывают временной отрезок с 1914 по 1945 год. Первая глава учебника по истории России для 10-х классов посвящена Первой мировой войне и Великой российской революции, вторая - Советскому Союзу в 1920-1930 годах. Практически треть учебника выделили событиям Великой Отечественной войны, в отдельные параграфы вынесли историю обороны Москвы и блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв, освобождению народов Европы.

Учебники для 11-х классов охватывают период с 1945 года по начало XXI века. В книге по всеобщей истории для 11-х классов 17-й и 18-й параграфы посвящены международным отношениям с 1990-х годов по 2023 год. В частности, авторы рассказывают о расширении НАТО на восток, конфликте на Балканах, военных операциях НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, а также о специальной военной операции на Украине. Также авторы поясняют школьникам интеграционные процессы в современном мире - что такое БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС и АСЕАН.

