Шольц не исключил ужесточение контроля на границах из-за роста числа мигрантов

Канцлер ФРГ призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил ужесточение контроля на границах, особенно с Польшей, в связи с резким ростом числа мигрантов. Об этом он сообщил, выступая на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.

В Европу и, в частности, Германию, как отметил Шольц, приезжает много людей, и их число "резко возросло". "Германия привержена праву на убежище", - подчеркнул он. Однако любой, кто приезжает в страну и не может рассчитывать на защиту или совершил преступление, также должен быть репатриирован. В связи с ситуацией на границах глава правительства ФРГ призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше. "Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а потом обсуждала нашу политику предоставления убежища", - сказал Шольц.

"Должно быть так, чтобы те, кто приезжает в Польшу, регистрировались там и проходили процедуру предоставления убежища", - предлагает канцлер. Визы же, которые каким-то образом выдавались за деньги, по его мнению, еще больше усугубили проблему. "Об этом следует поговорить с польским правительством", - резюмировал Шольц. При этом он добавил, что в зависимости от текущей ситуации "на границах, возможно, придется принять дополнительные меры, например, на этой [с Польшей]", - заключил канцлер Германии.

Ранее стало известно о так называемом визовом скандале, главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Польши Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы.

В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.