В центре Севастополя дома подключили к газу после удара по штабу флота

И.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов сообщил о подключении 152 домов

ТАСС, 23 сентября. Газоснабжение восстановлено во всех отключенных от ресурса домах в центре Севастополя после удара по штабу флота. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

"Запитали всех абонентов, 152 дома были отключены от газа", - сказал он.

В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударной волной выбило окна в 10 домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. Из-за происшествия в домах и учреждениях по центральному кольцу города было отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения. Позже электроснабжение было восстановлено.