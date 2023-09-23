В Москве фестиваль финансовой грамотности охватил 130 площадок

Все желающие могли принять участие в марафоне бесплатно

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве занял более 130 площадок, на которых жители столицы могли принять участие в различных активностях, а также узнать об эффективном управлении личными финансами и обеспечении финансовой безопасности.

"В центре внимания самые актуальные для граждан финансовые вопросы, интересующие миллионы москвичей и жителей других регионов: планирование личного и семейного бюджетов, налогообложение, использование банковских продуктов, страхование, инвестирование, защита от мошенников. Все эти темы прочно вошли в повседневную жизнь современного человека. Разобраться в них помогут наши эксперты", - отметила министр правительства Москвы, и.о. руководителя столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Площадками акции, которая прошла уже в седьмой раз, были выбраны школы, колледжи, вузы, библиотеки, территориальные центры соцобслуживания, Московский центр качества образования, павильон "Умный город" на ВДНХ, общественные приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Принять участие в просветительском марафоне могли бесплатно все желающие.

"Фестиваль <...> с каждым годом расширяется, добавляются новые активности, увеличивается число партнеров, площадок его проведения, а количество участников за семь лет [с 22 тыс. в 2017 году] выросло более чем в десять раз - до 230 тыс. человек (в 2022 году - прим. ТАСС)", - сказал министр правительства Москвы, руководитель городского департамента образования и науки Александр Молотков.

Площадки фестиваля

Центральной площадкой для семейного досуга традиционно стал Московский центр качества образования на Семеновской площади. Здесь состоялись торжественное открытие, лекторий, деловые игры, командный квиз по финансовой грамотности, а также была представлена выставка Банка России. На протяжении всего дня тут проводили консультации представители Налоговой службы, Роспотребнадзора и Социального фонда.

Преимущества, которые предоставляют современные финансовые инструменты, обозначили эксперты центра финансовой грамотности столичного департамента финансов на фестивальной площадке в Университете правительства Москвы на Сретенке. Познавательная программа была насыщена лекциями, мастер-классами, деловыми играми, квизами и встречами с популярными финансовыми блогерами. Ведущие эксперты в простой и доступной форме рассказали, как правильно вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться господдержкой при покупке жилья. Также на площадке состоялись мастер-классы по финансовой психологии и налогообложению самозанятых граждан. Посетители играли в настольные игры и соревновались в финансовом квизе.

Впервые в рамках фестиваля совместно с сетью кинотеатров "Москино" состоялся финансовый кинолекторий "Берегись автомобиля. Уроки финансовой грамотности от киногероев". Вместе с экспертом гости фестиваля проанализировали поведение любимых персонажей и узнали, как выбрать страховой продукт, какие расходы необходимо учитывать при покупке автомобиля, кто такие самозанятые и всегда ли благотворительность приносит пользу.

Еще одной площадкой фестиваля стал павильон ВДНХ "Умный город", которую целиком отдали юным предпринимателям. Главным событием здесь стала презентация третьего сезона общественного просветительского проекта "MOS.МШУ", направленного на поддержку и развитие молодежного предпринимательства среди учащихся московских школ и колледжей. Ребята смогли пообщаться с наставниками и резидентами проекта, познакомиться с успешными кейсами, узнать о финансовом планировании бизнес-проекта и наиболее распространенных ошибках, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, а также о новых трендах и рынках будущего.

О финансах

"Московские вузы являются постоянными партнерами фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В этом году к просветительскому марафону присоединились семь высших учебных заведений. Каждое из них подготовило разнообразную образовательную программу, причем не только для студентов и преподавателей", - сообщили в пресс-службе департамента финансов.

Так, НИУ "Высшая школа экономики" пригласила москвичей старшего поколения посетить культурный центр вуза, где участники фестиваля вместе с экспертами обсудили вопросы противостояния мошенничеству, правила ведения семейного бюджета и выбора банковских вкладов, а университетский театр показал спектакль "Предложение" по пьесе А. П. Чехова. Московский государственный университет им. Ломоносова провел лекции по наследственному праву и вопросам налогообложения физических лиц.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации встретила на своей площадке московские семьи. Для самых маленьких гостей были организованы квест-игра, ребусы, чтение сказок, просмотр просветительских мультфильмов и выставка рисунков. Ребят постарше ждали занятия в компьютерных классах на тему "Информатика в домашних финансах", финансовый диктант, квиз и задания пригласительного этапа Московской олимпиады по финансовой грамотности. Взрослых посетителей пригласили на тренинги и семинары. Для школьных учителей состоялся методический круглый стол.

Кроме того, москвичам предложили измерить личный уровень финансовой грамотности на портале "Открытый бюджет города Москвы". По результатам дистанционного чекапа его участник получит на электронную почту набор персональных рекомендаций и сможет самостоятельно построить план дальнейшего финансового просвещения.

Также онлайн-программа фестиваля включила в себя просветительские видеоролики, подготовленные финансовыми экспертами; трансляции с площадок фестиваля, тематические эфиры Московского образовательного канала и студии сетевого вещания "Вечерка ТВ" - трансляции ее эфиров и познавательных видеороликов осуществлялись в региональных волонтерских центрах Ассоциации развития финансовой грамотности. Так, мероприятия фестиваля смогли посмотреть жители других регионов России.