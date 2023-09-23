23 сентября, 15:22

В Химках проверят сделку по продаже прав на участок со школьным крыльцом

Конкурсный управляющий продал эту землю предпринимателю, зарегистрированному в Белоруссии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Администрация городского округа Химки Московской области проверит обстоятельства сделки, в результате которой предприниматель получил права на участок, на котором расположены крыльцо действующих муниципальных детского сада и школы на 1,1 тыс. воспитанников, угол школьного футбольного поля и входная группа жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

"Для установления наличия нарушения прав городского округа и граждан арендатором земельного участка <…> ответственными сотрудниками администрации городского округа Химки 25 сентября будет проведена выездная проверка. В случае подтверждения доводов, указанных в сообщении, будет инициирована судебно-претенциозная и иная работа, направленная на восстановление нарушенных прав", - заявили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

Спорный участок, сообщалось ранее, был частью конкурсной массы АО "Континент проект", входившего в Urban Group. Он захватывает территорию жилого комплекса "Солнечная система" в подмосковных Химках и средней муниципальной школы "Лидер". Конкурсный управляющий продал эту землю предпринимателю, зарегистрированному в Белоруссии. 

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