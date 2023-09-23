Источник заявил, что Святой престол и РФ продолжают работу по линии миссии по Украине

В Ватикане сообщили, что Россия "демонстрирует полную готовность к сотрудничеству и неполитизированному диалогу"

ВАТИКАН, 23 сентября. /ТАСС/. Ватикан и РФ продолжают работу по гуманитарной линии в рамках миссии посланника Папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи. Как ТАСС сказал источник в Ватикане, Россия "демонстрирует полную готовность к сотрудничеству и неполитизированному диалогу".

"Сотрудничество по гуманитарной линии, в частности, по проверке списков украинских детей (оказавшихся на российской территории - прим. ТАСС), между Святым престолом и Россией продолжается", - сказал источник. При этом он отметил всю сложность этого вопроса.

Другой источник агентства затруднился назвать сроки дальнейших поездок кардинала Дзуппи, главы Конференции итальянских епископов, которому Папа Римский Франциск поручил способствовать украинскому урегулированию, главным образом путем сближения сторон через гуманитарные инициативы. В рамках этой миссии католический иерарх побывал в Киеве, Москве, Вашингтоне и Пекине. 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что "посланник Ватикана собирается в очередной раз приехать" и в Москве с ним готовы встречаться. Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко уточнил, что Москва поддерживает с Ватиканом рабочие контакты, но вопрос о визите Дзуппи в РФ в практической плоскости не рассматривается.

В свой первый приезд в конце июня кардинал встречался с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Ватикан в мае просил Папу Римского способствовать их возвращению.

Президент России Владимир Путин во время встречи 17 июня с лидерами африканских государств, подчеркнул, что российские представители "вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье". Путин заверил, что "никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями, вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями". Как подчеркнул Путин, власти России "никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если, конечно, их родственники объявляются", "никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет".

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