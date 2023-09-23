Полпред в СКФО заявил, что почти 5 тыс. казаков прошли через СВО

Юрий Чайка отметил, что это воины из разных регионов страны

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Через специальную военную операцию прошли более 4 700 казаков, из них свыше 300 удостоены различных наград. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка в ходе отчетного круга Терского войскового казачьего общества в Пятигорске.

"Сегодня казаки продолжают хранить верность заветам и традициям предков, самоотверженно несут военную службу на самых ответственных участках фронта. Из казаков-добровольцев сформирована казачья бригада "Терек". Общая численность бойцов бригады, в настоящее время выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, составляет свыше 1 000 человек. Всего через СВО уже прошло более 4 700 казаков, из них больше 300 удостоены различных государственных и ведомственных наград", - сказал Чайка, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы аппарата полпредства.

Он отметил, что это воины из разных регионов страны, от Калининграда до Дальнего Востока. "В бригаде плечом к плечу сражаются представители девяти войсковых казачьих обществ. Это люди, объединенные идеей беззаветного служения Отечеству, истинные патриоты России. Помимо участия в боевых действиях, казаки вносят большой вклад в оказание гуманитарной помощи мирному населению новых территорий. С начала специальной военной операции Терским казачьим войском сформировано и отправлено 34 гуманитарных конвоя общим объемом более 4 600 тонн гуманитарных грузов", - добавил полпред.

Он сообщил, что добровольцы помогают жителям новых регионов России продуктами питания, медикаментами, товарами первой необходимости и многим другим.

По данным пресс-службы, Чайка вручил медали "За Отвагу" казакам - участникам специальной военной операции и благодарственные письма полномочного представителя президента РФ в СКФО за большой вклад в оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в рамках акции "Кавказ за наших".