В Вологодской области побилы температурные рекорды 1983 года

Температура воздуха достигла плюс 23-25 градусов

ТАСС, 23 сентября. Температурные рекорды 1983 и 2018 годов обновлены в Вологодской области. Максимальная температура воздуха достигла в субботу плюс 23-25 градусов, сообщил Вологодский гидрометцентр.

"Сегодня, 23 сентября, максимальная температура воздуха по области составила плюс 23-25 градусов, повсеместно обновлены рекорды максимальной температуры за этот день", - говорится в сообщении на официальной странице метеорологов во "ВКонтакте".

Так, в Вологде температура достигла плюс 24,5 градуса, побит рекорд 1983 года - плюс 22,9 градуса. В Бабаеве было плюс 23,6 градуса, предыдущий рекорд в этот день был зафиксирован в 2018 году - плюс 22,7 градуса. В Вытегре столбики термометров достигли отметки плюс 23,1 градуса, что выше, чем в 2018 году (плюс 22,1). В Никольске воздух прогрелся до плюс 24,5 градуса, обновив рекорд 2018 года (плюс 22,8). В Тотьме было плюс 25,2 градуса, что выше, чем в 1983 году (плюс 21,7). В Великом Устюге, на родине Деда Мороза, воздух прогрелся до плюс 24,2 градуса, что выше предыдущего рекорда 2018 года (плюс 23,1).

По данным метеослужбы, территория области находится под влиянием антициклона, с южными потоками в регион поступают порции все более теплого воздуха. Среднесуточная температура превышает плюс 15 градусов и близка к летним значениям.

В воскресенье, 24 сентября, ситуация начнет меняться, ожидается прохождение атмосферного фронта. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются дожди, станет прохладнее - плюс 13-18 градусов. Со вторника вновь будет властвовать антициклон, за счет рассеивания облаков ночи будут холоднее, днем прогнозируется до плюс 18, без осадков.