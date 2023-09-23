Байден привился обновленной вакциной от COVID-19

В начале сентября жена президента США заболела ковидом

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сделал прививку обновленной вакциной от ковида. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

"Вчера утром президент прошел ежегодную вакцинацию от гриппа, а также привился обновленной вакциной от COVID-19 в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний, - говорится в заявлении. - В связи с наступлением сезона простуды и гриппа президент призывает всех американских граждан последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы также пройти полную вакцинацию".

В начале сентября жена Байдена заболела COVID-19. Как сообщили в Белом доме, Джилл Байден легко переносила болезнь, которая протекала со слабо выраженными симптомами. Тесты самого американского лидера тогда показали отрицательный результат.