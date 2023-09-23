Лавров: Россия публиковала данные об украинских детях

По словам главы МИД РФ, Москва готова вновь это сделать

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия уже обнародовала в ООН фамилии вывезенных в безопасное место украинских детей. Если журналистам нужны эти данные, Москва готова снова их предоставить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Россия в полной мере сотрудничает с врио спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба.

"Вирджиния Гамба была у нас, провела там (в месте, где находятся вывезенные из зоны конфликта дети - прим. ТАСС) несколько дней, мы с ней продолжаем контакты", - напомнил Лавров.

"У нас многократно распространялась информация, что в действительности произошло с детьми, - сказал министр. - Попрошу наше представительство [при ООН], чтобы вам (в редакцию телекомпании CBS, задавшей вопрос - прим. ТАСС) обязательно прислали материалы, которые мы многократно распространяли, в том числе и в ООН, объясняя, что все дети, которые оказались у нас без родителей, список всех этих детей доступен". "Есть список живых детей и координаты, как связаться с теми, кто будет готов этих детей передавать родителям или близким родственникам, если они объявятся", - подчеркнул Лавров.

"Основная масса этих людей - это те, кто жил в детских домах, кого родители передали в детские дома по разным причинам. И когда началась специальная военная операция, конечно, мы их вывезли в безопасное место. Но мы никогда не скрывали фамилии этих детей <...> и место, где они находятся", - добавил глава МИД РФ.

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Киев требовал от стран Запада способствовать их возвращению на Украину. Однако, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин во время встречи 17 июня с лидерами африканских государств, российские представители вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Москва никогда не намеревалась разлучать детей с родителями и не будет против их воссоединения с семьями, если родственники объявятся.