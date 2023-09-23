На юге Болгарии зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Температура в городе Хасково составила 36 градусов Цельсия

СОФИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Метеорологи Болгарии зафиксировали в городе Хасково в южной части страны абсолютный температурный рекорд за более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, воздух там прогрелся до 36 градусов Цельсия, что на 0,7 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1943 году.

Днем ранее в Хасково также было жарко, воздух прогрелся до 33,9 градуса.

Нетипичные для сентября высокие температуры отмечаются практически на всей территории Болгарии.