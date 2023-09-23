Глава СЖР назвал форум "Вся Россия - 2023" деловым, научным и дружественным

Владимир Соловьев объявил о закрытии 27-го форума

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" завершил свою работу в Сочи. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев на церемонии закрытия в Зимнем театре назвал его деловым, научным и дружественным.

"Форум получился деловым, научным, дружественным. Уверен, что те знания, которые участники получили здесь, контакты, которые завязались, наверняка пригодятся в работе и повседневной жизни. Благодарю всех за то, что смогли приехать и активно поучаствовать в работе форума. <…> Я хочу объявить 27-й форум современной журналистики "Вся Россия" закрытым", - сказал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Заместитель главы города Сочи Галина Москалева зачитала приветствие мэра города-курорта Алексея Копайгородского, в котором говорится, что Сочи становится точкой притяжения самого крупного отечественного медиафорума на протяжении многих лет. Отмечается, что сегодня российские журналисты в условиях беспрецедентной информационной атаки противостоят угрозе проникновения ложной информации, отстаивают историческую справедливость, фиксируют достоверные факты.

На церемонии закрытия также наградили победителей профессионального творческого конкурса медиафорума и дипломантов конкурса на лучшее журналистское произведение, вручили дипломы за лучшую презентацию и экспозицию на выставочной площадке.

В течение недели на площадке форума прошло несколько десятков мероприятий - мастер-классы, панельные дискуссии, круглые столы, презентации. В них приняли участие более тысячи человек из 89 регионов России, а также зарубежные журналисты.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходил в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.