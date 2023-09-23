В Волгограде стартовал финал конкурса "Воспитатель года России"

В мероприятии принимают участие 89 педагогов дошкольного образования

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Открытие финала национального финала конкурса "Воспитатель года России - 2023" состоялось в Волгограде при участии 89 лучших педагогов дошкольного образования со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"89 лучших педагогов дошкольного образования со всей страны собрались сегодня в Центральном концертном зале на торжественном открытии национального финала конкурса "Воспитатель года России 2023", - говорится в сообщении.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в течение пяти дней педагоги будут проходить конкурсные испытания в нескольких турах, по итогам которых будут определены пять конкурсантов с наибольшим количеством баллов. Имя победителя объявят 27 сентября в Новом экспериментальном театре.

Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители - Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. С 2016 года соревнование проходит на родине победителя прошлого года. Победителем конкурса "Воспитатель года России - 2022" стала воспитатель из Волгограда Юлия Доронина.