В России предложили оборудовать в аэропортах отдельные стойки регистрации для беременных

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что оказание помощи будущим матерям - одна из основных задач национальной политики

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева с предложением оборудовать во всех аэропортах России отдельные стойки регистрации на рейс для беременных женщин. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Фракция ЛДПР предлагает организовать для беременных женщин во всех аэропортах России специальные стойки для регистрации на рейс во избежание длительного пребывания будущей матери в положении стоя, что не рекомендуется врачами в связи с нарушением кровообращения", - говорится в письме.

Слуцкий подчеркнул, что сейчас в РФ отсутствует единый подход по организации комфортного и безопасного передвижения в аэропортах для беременных женщин, которые "являются главным звеном в повышении демографической конъюнктуры страны".

"Оказание всесторонней помощи женщинам, будущим матерям - одна из главных задач национальной политики, в том числе проекта "Демография". Уступать место беременной женщине - норма этики и морали, а не положение закона. Однако государство обязано всячески охранять и поощрять право женщин на материнство. Дополнительная мера в сфере транспортных перевозок - залог успешной реализации политики государства в целях формирования благоприятных условий для женщин", - пояснил ТАСС глава ЛДПР.