В Москве на следующей неделе ожидается похолодание

Температура воздуха днем составит плюс 16-21 градусов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дневная температура воздуха плюс 16-21 градусов ожидается в Москве почти всю следующую неделю. После теплых выходных это покажется "сильнейшим похолоданием", сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода начнет меняться поздно вечером в воскресенье - станет облачнее, пройдут кратковременные дожди. В понедельник осадки тоже ожидаются, а температура днем понизится до плюс 15-20 градусов. Эмоционально это будет восприниматься как сильнейшее похолодание, но и такая температура выше нормы на 3-4 градуса", - рассказал он.

В последующие дни, по словам Вильфанда, прогнозируется до плюс 16-21 градусов. Осадки не ожидаются.

Ночная температура воздуха на следующей неделе тоже понизится - до плюс 4-10 градусов. "Это значит, что и по утрам будет прохладно. Погода будет бодрить москвичей", - отметил метеоролог.