Противники британской монархии провели акцию протеста в Букингемском дворце

Активисты в черных футболках с крупными желтыми буквами выстроились в ряд в парадном зале дворца, образовав надпись Not My King, пишет The Daily Telegraph

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Сторонники установления республиканской формы правления в Великобритании провели внутри Букингемского дворца акцию протеста против монархии. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

По ее данным, девять активистов в черных футболках с крупными желтыми буквами выстроились в ряд в парадном зале дворца, образовав надпись Not My King ("Не мой король"), а затем выложили общее фото на страницах антимонархического движения Republic в соцсетях. Как пишет издание, чтобы проникнуть внутрь, члены движения купили билеты во дворец под видом туристов. Охрана быстро пресекла акцию, ее участников вывели из дворца. Как сообщили в Скотленд-Ярде, ни один из активистов не был задержан полицией.

Ранее участники Republic устраивали протесты в ходе церемонии коронации короля Карла III, а также его визитов в разные регионы страны. Они заявляют о намерении продолжать свои выступления и требовать установления республиканской формы правления с главой, который будет избираться.

"Это первый случай, когда протест против монархии проходит в Букингемском дворце. Это потрясающий пример того, как граждане страны выражают свою позицию, заявляя в монаршей резиденции о несогласии с передачей власти по наследству. Карл не является неприкасаемым монархом, он не застрахован от критики и не пользуется тем почтением, которое защищало монархию, пока на троне находилась его мать [Елизавета II]", - сказал представитель Republic Грэм Смит.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Престол достался старшему сыну королевы - 74-летнему Чарльзу, принявшему имя Карл III. Де-юре и де-факто принц Уэльский стал королем в момент смерти матери, так как традиция не допускает, чтобы в стране не было монарха. При этом церемония его коронации состоялась лишь 6 мая этого года, что соответствует существующей традиции.