Эксперт считает, что возможный подъем заболеваемости ковидом в РФ будет незначительным

По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, пожилым людям с хроническими заболеваниями необходимо пройти вакцинацию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Определенный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России вероятен, однако его масштаб не будет значительным. Такое мнение ТАСС выразил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Сейчас [в России] есть нарастание случаев заболевания [ковидом]. Не исключено, что будет некоторый подъем. <…> Я думаю, что подъем будет не очень значительным", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, кому необходимо ревакцинироваться от ковида, Альтштейн пояснил, что речь должна идти о пожилых людях с хроническими заболеваниями, поскольку вирус для них наиболее опасен.

"У этой категории более высокая летальность, поэтому им нужно вакцинироваться. К сожалению, новейших вакцин от этих [новых] вариантов коронавируса сейчас еще нет, но можно пользоваться старыми вакцинами ("Спутник V" и "Спутник лайт" - прим. ТАСС). [Они], конечно, слабо защищают от заражения, но снижают риск тяжелого заболевания и риск летального исхода", - добавил эксперт.