Вильфанд спрогнозировал рост числа "барических депрессий" в октябре

По словам научного руководителя Гидрометцентра, это явление подразумевает ненастную погоду и похолодания

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Число "барических депрессий", обуславливающих ненастную и холодную погоду, начнет активно расти в конце октября. Продолжительность светового дня уже начала уменьшаться после дня осеннего равноденствия, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Через три дня после дня осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи уже сравняется. Начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному - очень даже", - рассказал он.

По словам Вильфанда, "барические депрессии" приносят, прежде всего, ненастную погоду и похолодания. Самым "депрессивным" месяцем является ноябрь.

День осеннего равноденствия в этом году был 23 сентября.