24 сентября, 02:55
Пандемия COVID-19

Дочь японского наследного принца заразилась коронавирусом

В связи с заражением отменили участие принцессы Како в запланированных мероприятиях

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Врачи выявили заражение коронавирусом у 28-летней принцессы Како, дочери японского наследного принца Акисино. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Инфицирование было диагностировано во время визита принцессы в префектуру Тоттори на западе страны. Како будет проходить лечение в местной гостинице до 28 сентября. В связи с заражением было отменено участие принцессы в запланированных мероприятиях, включая проведение встречи с местными школьниками.

14 сентября инфицирование коронавирусом было также подтверждено у младшего брата Како, 17-летнего принца Хисахито. 19 сентября он возобновил учебу в школе после выздоровления.

Како приходится племянницей императору Японии Нарухито. 

Теги:
ЯпонияПандемия COVID-19
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