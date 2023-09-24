Дочь японского наследного принца заразилась коронавирусом

В связи с заражением отменили участие принцессы Како в запланированных мероприятиях

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Врачи выявили заражение коронавирусом у 28-летней принцессы Како, дочери японского наследного принца Акисино. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инфицирование было диагностировано во время визита принцессы в префектуру Тоттори на западе страны. Како будет проходить лечение в местной гостинице до 28 сентября. В связи с заражением было отменено участие принцессы в запланированных мероприятиях, включая проведение встречи с местными школьниками.

14 сентября инфицирование коронавирусом было также подтверждено у младшего брата Како, 17-летнего принца Хисахито. 19 сентября он возобновил учебу в школе после выздоровления.

Како приходится племянницей императору Японии Нарухито.