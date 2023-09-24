24 сентября, 03:01

В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 25 градусов

Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность ожидается в Москве в воскресенье, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 23 до плюс 25 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер ожидается южный со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба. 

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