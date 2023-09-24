Глава Севастополя заявил, что во время ракетного удара по штабу ЧФ уцелела икона Ушакова

Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ

Обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ

По словам Михаила Развожаева, сгорела только деревянная рама

ТАСС, 24 сентября. Икона русского флотоводца Федора Ушакова, которая находилась в штабе Черноморского флота в Севастополе во время ракетного удара ВСУ, не пострадала в результате возникнувшего после атаки пожара. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ", - сообщил губернатор.

Федор Федорович Ушаков - русский адмирал, командовавший Черноморским флотом (1790-1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800). В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.

В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет.