В Белом доме указали на эмоциональность Байдена, дважды рассказавшего одну и ту же историю

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что президент США "говорил от сердца"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сослалась на эмоциональность президента США Джо Байдена, комментируя выступление американского лидера, в ходе которого он дважды рассказал одну и ту же историю.

Присутствующие на брифинге журналисты спросили ее, намеренно ли Байден два раза рассказал одно и то же "на одном и том же мероприятии в одном и том же месте".

"Важно отметить, что, как вы и сказали, президент выступал на мероприятии по сбору средств [для своей предвыборной кампании], и он говорил от сердца. Он говорил о том, почему решил заниматься этим [стать президентом]. <...> Для него это всегда эмоционально", - сказала она в пятницу, добавив, что и сама, бывает, повторяется, выступая перед журналистами в Белом доме.

Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо именуют "байденизмы". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.