В Московском зоопарке выяснили пол детеныша панды

Детеныш оказался самкой, сейчас она весит 1 288 г

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой, сейчас она весит 1 288 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, сегодня месяц. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды - большая и маленькая - чувствуют себя прекрасно", - написал мэр.

По его словам, специалисты регулярно осматривают животное. В подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.

В первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала новорожденную, не могла спокойно поесть или поспать, но теперь детеныш подрос.

"Сейчас маленькая панда весит 1 288 граммов, а по размеру она - 36,8 см. Специалисты говорят, что все параметры в норме, новый житель Московского зоопарка правильно развивается и хорошо набирает вес", - уточнил Собянин.