В сервисе "Москвенок" информация о посещении школы детьми будет доступна автоматически

Для этого родителю необходимо подать электронное заявление на портале mos.ru

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Услуга информирования о посещении и питании ребенка теперь доступна в сервисе "Москвенок" по умолчанию всем родителям школьников в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В сервисе "Москвенок" изменилась процедура подключения электронной услуги "Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже". Раньше родителям нужно было подать заявление в учебное учреждение в бумажном виде. Теперь услугу подключат автоматически всем, кто ранее пользовался сервисами "Московской электронной школы", например записывал ребенка в общеобразовательное учреждение онлайн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к услуге можно подключить других родственников и доверенных представителей ребенка. Для этого родителю необходимо подать электронное заявление на портале mos.ru.

Если услуга информирования о проходе и питании подключена, родители могут получать уведомления, которые позволят быть в курсе, когда ребенок вошел в школу и вышел из нее, получил питание в столовой или купил что-то в буфете. Кроме того, им поступает информация о балансе карты, зачислении средств на лицевой счет, предоставлении билета в музей. Сведения присылают на электронную почту или в виде пуш-уведомлений на телефон, уточняется в материале.

Сервис "Москвенок" - это набор удобных и полезных возможностей для детей и родителей. С его помощью взрослые могут контролировать посещаемость школы и следить за питанием ребенка. Идентификаторы "Москвенка" представлены в виде карты, браслета, часов, брелока или карты "Москвенок-Тройка". Дети могут использовать любой из них для прохода в школу, совершения покупки по безналичному расчету в буфете, а также бесплатного посещения более чем 110 музеев и выставочных залов, подведомственных столичному департаменту культуры. Кроме того, карта "Москвенок" заменяет единый читательский билет в любой из 440 городских библиотек.