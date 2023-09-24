В Курске пройдут все праздничные мероприятия, запланированные ко дню города

Безопасность обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, ранее запланированные на воскресенье в честь 991-летия города Курска, состоятся. Безопасность обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники, сообщил в своем Telegram-канале глава города Игорь Куцак.

"Сотрудники оперативных служб работают в Центральном округе, где украинский беспилотник атаковал административное здание. Соблюдайте спокойствие: все службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности. Запланированные в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся", - написал Куцак.

Он добавил, что безопасность обеспечивают более 1 тыс. человек - спасатели, пожарные, медики, полицейские, сотрудники администраций, добровольцы и другие, а также 150 единиц техники.

Глава города также попросил жителей соблюдать правила поведения в местах проведения мероприятий и выполнять требования пожарной безопасности.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил о том, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал административное здание в Курске.

24 сентября Курск отмечает 991-летие со дня основания. Ранее Куцак сообщал о том, что в 2023 году принято решение отказаться от широкого празднования Дня города. При этом для горожан организованы различные культурные и спортивные мероприятия.