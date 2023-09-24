Прихожане Русской церкви в Софии молятся на коленях у закрытых дверей храма

Верующие отмечают, что политика не должна вмешиваться в церковные дела

СОФИЯ, 24 сентября. /ТАСС/. Десятки прихожан молятся перед дверями Русской церкви в Софии, закрытой после выдворения из Болгарии трех представителей РПЦ, несут букеты цветов и зажигают свечи. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, верующие молятся за скорейшее открытие храма, подчеркивая, что политика не должна вмешиваться в церковные дела и выражая уверенность, что отношениям сестринских Русской и Болгарской православной церквей этот инцидент не помешает.

Взявшись за руки, прихожане выстроили живую цепь, защищая церковь, где покоятся мощи святого Серафима, от внешнего вмешательства. Странствующий священник отец Петр в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что в этой ситуации "человек борется против Бога", это все временно, а взаимодействие Болгарской и Русской православных церквей продолжится.

Видинский митрополит Даниил выразил "свое огорчение" в связи с выдворением настоятеля храма архимандрита Вассиана и еще двух сотрудников подворья. "В настоящее смутное политическое время хотим напомнить, что политические пристрастия, партии, идеологии, политические союзы, коалиции пройдут, как прошли и минули в историю страны безвозвратно ряд похожих событий. То, что останется - Христовая истина и любовь, которые дают надежду на спасение всех нас. Также они лежат в основе и личной, и национальной безопасности", - написал болгарский иерарх в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Синод Болгарской православной церкви события вокруг русского храма святителя Николая в Софии, при котором расположено подворье Русской православной церкви, официально, до проведения заседания Синода, не комментирует.

Русская церковь приостановила свою работу после того, как в четверг Государственное агентство национальной безопасности решило выдворить из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом, еще одного священнослужителя и водителя настоятеля. Ведомство ввело против них несколько мер - высылку, запрет на пребывание в стране и запрет на въезд в Болгарию в течение пяти лет, мотивируя это якобы "гибридным воздействием" этих представителей РПЦ на болгар, деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов республики.

Посольство России в Болгарии отмечало, что храм был закрыт из-за физической невозможности продолжать работу после выдворения священнослужителей, а "решение о дальнейшей судьбе храма будет принято РПЦ".