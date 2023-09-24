Папа Римский заявил, что миграция должна быть свободным выбором, а не единственным выходом

Понтифик выразил сожаление по поводу того, что "войны и климатические кризисы вынуждают многих людей бежать, поэтому мы все призваны принимать тех, кто стучится в наши двери"

ВАТИКАН, 24 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра заявил, что "миграция должна быть свободным выбором", а не единственным выходом.

"Сегодня мы отмечаем Всемирный день мигрантов и беженцев, посвященный теме свободы выбора - мигрировать или остаться. Нужно помнить, что миграция должна быть свободным выбором, а не единственным возможным, - провозгласил понтифик. - Необходимо, чтобы каждому мужчине и каждой женщине была гарантирована возможность жить достойной жизнью в том обществе, в котором они оказались. К сожалению, войны и климатические кризисы вынуждают многих людей бежать, поэтому мы все призваны принимать тех, кто стучится в наши двери".

В субботу Франциск вернулся из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов. В центре его выступлений была тема миграции и страданий беженцев. Понтифик призвал открыть порты для беженцев и не допустить "кораблекрушения цивилизации" и превращения Средиземноморья в "море смерти".