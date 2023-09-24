В Кемеровской области на горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал первый снег

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионе опустится до минус 3 градусов

КЕМЕРОВО, 24 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в горнолыжном комплексе "Шерегеш" в Кемеровской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале курорта.

"На курорте сегодня первый снег. Тот самый, который тает быстрее, чем успеваешь его сфотографировать. Но это первое напоминание о том, что скоро мы будем с вами кататься по свежему "пухляку", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, к ночи температура воздуха в регионе опустится до минус 3 градусов Цельсия, ожидаются умеренные осадки. Похолодание продлится до вторника, сообщается на сайте кемеровского ЦГМС.

"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. Сейчас в "Шерегеше" есть порядка 4,3 тыс. мест для размещения туристов, в том числе частное жилье под суточную аренду в поселке рядом с горнолыжным комплексом.