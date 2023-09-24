24 сентября, 12:50

В Курске отменили праздничный салют в честь Дня города

© Татьяна Симоненкова/ ТАСС

Глава города Игорь Куцак сообщил, что это необходимо для спокойствия и безопасности жителей

ТАСС, 24 сентября. Праздничный салют, который должен был состояться в воскресенье в честь 991-летия города Курска, отменен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Игорь Куцак.

"В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал Куцак.

Ранее в воскресенье глава региона Роман Старовойт сообщал о том, что в Центральном округе Курска украинский беспилотный летательный аппарат атаковал административное здание, в результате незначительные повреждения получила кровля, люди не пострадали. Также губернатор сообщил, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны. Кроме этого, Вооруженные силы Украины 11 раз обстреляли Глушковский район.

В воскресенье Курск отмечает 991-летие со дня основания. Ранее Куцак сообщал о том, что в 2023 году принято решение отказаться от широкого празднования Дня города. При этом для горожан организованы различные культурные и спортивные мероприятия. 

Теги:
РоссияКурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация