В Москве намерены открыть гостиницу в доме купца Бавыкина по льготной программе

И.о. министра правительства города, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что будущая гостиница имеет хорошую транспортную доступность

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы подписали с инвестором - ООО "Отель" - договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для размещения гостиницы, ее откроют в объекте культурного наследия на Электрозаводской улице после реставрации здания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город заключил четвертый договор аренды здания на право размещения гостиницы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". В течение пяти лет арендатор должен провести реставрацию дома купца Бавыкина на Электрозаводской улице и открыть в нем гостиницу, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды в размере один рубль за квадратный метр в год", - сказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что программа льготной аренды недвижимости для гостиничного бизнеса заработала в конце 2022 года. Инвестору, определенному по результатам торгов, необходимо отреставрировать или отремонтировать здание и открыть в нем гостиницу категории "три", "четыре" или "пять" звезд. При этом номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения. После этого предприниматель сможет обратиться за переводом на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.

"Объект культурного наследия дом купца Бавыкина - это двухэтажное кирпичное здание площадью 423 кв. м, построенное в 1895 году. Оно расположено по адресу Электрозаводская улица, дом 37, строение 3, недалеко от реки Яузы. Будущая гостиница имеет хорошую транспортную доступность - рядом находится станция метро "Преображенская площадь", Русаковская и Преображенская набережные, недалеко расположены Восточный вокзал и Северо-Восточная хорда", - отметил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.