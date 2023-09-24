В Москве фестиваль уличной культуры Plekhanoff Open XVI Нарайоне пройдет 30 сентября

Гостей ждут турниры по футболу пять на пять и настольному теннису, тренировка по прыжкам через скакалку, а также соревнования по стритболу, слэмданку (бросок мяча в корзину сверху) и воркауту

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Воркаут, скейтбординг, танцы и граффити будут в программе фестиваля уличной культуры Plekhanoff Open XVI Нарайоне, который пройдет в Москве 30 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Открытый фестиваль уличной культуры Plekhanoff Open XVI Нарайоне пройдет 30 сентября в парке "Красная Пресня". В программе - воркаут, скейтбординг, футбол пять на пять, граффити, танцы, диджеинг и многое другое. Москва - один из центров российского уличного искусства. Здесь у каждого есть возможность создавать уникальные произведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль объединит четыре основных направления уличной культуры, такие как спорт, танцы, искусство и музыка. Москвичи смогут ближе познакомиться с современными молодежными субкультурами, а также показать свои таланты в разных видах спорта и творчестве.

Проект "Нарайоне" организует большое количество спортивных мероприятий. Гостей ждут турниры по футболу пять на пять и настольному теннису, тренировка по прыжкам через скакалку, а также соревнования по стритболу, слэмданку (бросок мяча в корзину сверху) и воркауту.

"Для любителей танцев пройдут мастер-классы по хип-хопу, дансхоллу, авторской хореографии и другим направлениям. Начинающие танцоры освоят новые движения, а опытные участники покажут свои умения. Приглашенное жюри из сообщества лидеров проекта "Нарайоне" оценит мастерство участников танцевального состязания. В рамках образовательной программы откроется лекторий. Москвичи смогут принять участие в дискуссии с главными лицами проектов "Нарайоне" и "Стены" на тему уличной культуры и построения творческого пути в современном искусстве", - добавляется в материале.

Plekhanoff Open XVI - фестиваль уличной культуры, объединяющий людей и тренды современности в области музыки, спорта, искусства и моды. Его проводят с 2005 года студенты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В этом году соорганизатором выступает проект "Нарайоне" проектного офиса "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики.