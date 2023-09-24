В Москве готовят к реставрации барельефы доходного дома усадьбы Салтыковых

Специалисты также восстановят исторические балконы над входом и оригинальную чугунную лестницу XVIII века

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты готовят к реставрации барельефы доходного дома усадьбы Салтыковых в Москве, они также отреставрируют исторические балконы над входом и оригинальную чугунную лестницу XVIII века. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Три исторических барельефа доходного дома усадьбы Салтыковых - один со стороны Никольской улицы, два других со стороны Богоявленского переулка - находились в аварийном состоянии. В настоящее время их бережно демонтировали и перевезли в реставрационные мастерские. После завершения необходимых работ барельефы вернутся на свое историческое место", - сказал исполняющий обязанности руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Отмечается, что здание не обладает статусом объекта культурного наследия, но все ценные элементы, включая барельефы, сохраняются под контролем Мосгорнаследия. Специалисты также отреставрируют исторические балконы над входом и оригинальную чугунную лестницу XVIII века.

Доходный дом усадьбы Салтыковых (Чижовского подворья) расположен по адресу Никольская улица, дом 8/1, строение 1, он был построен в несколько этапов. Современный облик здание приобрело к началу 60-х годов XIX века, когда все его части были объединены одним фасадом, оформленным в стиле эклектики.

"В XVII - первой половине XVIII века дом принадлежал стольнику князю Федору Телятевскому и боярам Салтыковым, а с конца XVIII века - Потемкиным. Последними владельцами здания до революции были купцы Чижовы. В конце XIX века в нем размещались многочисленные магазины и конторы", - напоминается в материале.