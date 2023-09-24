Патриарх Кирилл освятил воссозданный храмовый комплекс Костромского кремля

Патриарх подарил храму Смоленскую икону Божией Матери Одигитрии, а также вручил награды Русской православной церкви представителям региона, которые внесли особый вклад в восстановление комплекса

ТАСС, 24 сентября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный Богоявленский собор Костромского кремля, а также благословил восстановление другого исторического объекта храмового комплекса - Успенского собора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Костромской области.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение Богоявленского собора Костромского кремля и литургию в новоосвященном храме", - говорится в сообщении.

Патриарх подарил храму Смоленскую икону Божией Матери Одигитрии, а также вручил награды Русской православной церкви представителям региона, благотворителям и священнослужителям, которые внесли особый вклад в воссоздание храмового комплекса. Так, ордена преподобного Сергия Радонежского I степени был удостоен президент ООО "Корпорация ВИТ" Виктор Тырышкин, на средства которого был реализован проект, а орден преподобного Сергия Радонежского II степени был вручен губернатору области Сергею Ситникову за помощь в возведении объекта.

Как добавили в пресс-службе, патриарх также благословил восстановление Успенского собора, который ранее входил в храмовый комплекс Костромского кремля. С просьбой о благословлении обратился глава региона.

"Как же возрадовалась сегодня моя душа, когда, проезжая по Костроме, я увидел город в таком замечательном состоянии. Войдя под сень этого собора, я был поражен его красотой, величием. И все это сделано за последнее время. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует, прежде всего, о том, что вера православная в нашем народе жива", - привела пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси его слова.

Костромской кремль был возведен не позднее 1236-1248 годов. В 1934 году он был полностью уничтожен. В 2015 году было принято решение восстановить объект, работы начались с возведения Богоявленского собора и 64-метровой колокольни в том месте, где они находились до разрушения. Облик объектов был полностью воссоздан, строительство велось с использованием современных технологий, в частности, в колокольне установили два скоростных лифта. При этом 18 колоколов для храма отливали потомственные мастера в Тутаеве, взяв за основу древние технологии, чтобы колокола держали звук.