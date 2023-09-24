24 сентября, 17:34
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили о подключении Ханкенди к энергосистеме Азербайджана

Как отметили в администрации президента республики, город питается электричеством от подстанции "Шуша"

БАКУ, 24 сентября. /ТАСС/. Город Ханкенди (Степанакерт) подключен к энергосистеме Азербайджана. Об этом сообщила администрация президента республики.

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"Обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и его подключение к энергосистеме Азербайджана", - говорится в сообщении.

Согласно информации, город питается электричеством от подстанции "Шуша", открывшейся в 2021 году. Для этого компания "Азерэнержи" с 19 сентября начала установку дополнительных высоковольтных опор и работы по соединению с ханкендинской линией.

По данным администрации, обеспечение города электричеством стало очередным шагом в выполнении пунктов, обсужденных на встрече представителей центральной власти Азербайджана и армянского населения Карабаха в Евлахе 21 сентября. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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