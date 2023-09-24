Всекрымский праздник урожая собрал представителей более 30 национальных общин

Общины организовали дегустацию своих национальных блюд, параллельно прошла ярмарка с урожаем от региональных аграриев

КОЛЬЧУГИНО /Республика Крым/, 24 сентября. /ТАСС/. Представители более 30 национальных общин приняли участие во всекрымском празднике урожая Дервиза, который прошел в воскресенье в селе Кольчугино Симферопольского района Крыма, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

"Здесь и ремесленники, и люди, которые умеют рисовать, умеют танцевать и петь. Каждый трудился весь год, и теперь подведение итогов. Поэтому люди приезжают показать не только труд, но и своих детей, показать, как они умеют бороться, как они умеют танцевать, петь. Это общий, объединяющий праздник. <...> Больше 30 [национальных общин]. Наверное, все, что вы знаете. Здесь представлена и Украина, и Россия, и немцы, и болгары, и венгры, и татары, и караимы. Естественно, белорусы есть, у них большая диаспора. Конечно, есть и гости, и туристы, люди с удовольствием приезжают посмотреть на такой прекрасный праздник", - рассказал Савчук.

Во время праздника общины организовали дегустацию своих национальных блюд, параллельно прошла ярмарка с урожаем от крымских аграриев, где в том числе были представлены овощи, бахчевые, мед, а также кондитерские изделия, декоративные растения, косметика, масла. Кроме того, болгарская национально-культурная автономия Республики Крым им. Паисия Хилендарского представила традиции, связанные со сбором винограда.

"Сегодня наш "царь винограда" нынешнего года, [зампредседателя автономии] Петр Петков, представлял наш праздник, который называется "Гроздобер" - это уже уборка винограда. В этот день все начинается с молитвы, с молебна. Прежде чем срезать первую гроздь нового урожая, ее поливают святой водой, благодарят бога за хороший урожай. Ну а потом начинается самая ритуальная часть, - <...> топтание винограда для вина. Для этого выбирается самая красивая девушка, она это делает. Для всех это праздник. Если в семьях это происходит, то участвует вся семья", - рассказала заместитель председателя автономии Людмила Радева.

Изначально Дервиза - крымско-татарский национальный праздник плодородия, который символизирует окончание полевых работ и приближение холодов.