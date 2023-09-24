Патриарх Кирилл освятил в Костроме 200 нательных крестиков для участников СВО

Патриарх также спустился в нижний храм Богоявленского собора в честь Архистратига Божия Михаила - храм воинской славы города Костромы

ТАСС, 24 сентября. Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестиков для военнослужащих в зоне СВО в ходе своего визита в музей военного духовенства в Богоявленском кафедральном соборе Костромы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Костромской области.

"В ходе посещения музея Святейший Патриарх Кирилл освятил 200 нательных крестиков, которые администрация губернатора Костромской области отправит военнослужащим в зону СВО", - говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл также спустился в нижний храм Богоявленского собора в честь Архистратига Божия Михаила - храм воинской славы города Костромы. В нижнем храме размещены памятные плиты с именами воинов-костромичей, защищавших Отечество. В храме установлено 28 плит, где перечислены имена 262 Героев Советского Союза и России, а также указаны наименования воинских соединений, особо отличившихся при защите Родины.